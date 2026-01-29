Milano 11:02
45.349 +0,47%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 11:02
10.196 +0,41%
Francoforte 11:02
24.550 -1,10%

Londra: in acquisto 3i Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in acquisto 3i Group
Rialzo per la società d'investimenti con sede a Londra, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 14,24%.
Condividi
```