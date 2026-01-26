Milano
17:29
44.963
+0,29%
Nasdaq
17:33
25.781
+0,69%
Dow Jones
17:33
49.255
+0,32%
Londra
17:30
10.157
+0,13%
Francoforte
17:30
24.950
+0,20%
Lunedì 26 Gennaio 2026, ore 17.50
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: i venditori si accaniscono su 3i Group
Londra: i venditori si accaniscono su 3i Group
Migliori e peggiori
,
In breve
26 gennaio 2026 - 13.00
Scende sul mercato la
società d'investimenti con sede a Londra
, che soffre con un calo del 3,89%.
Condividi
Leggi anche
Londra: scatto rialzista per 3i Group
Londra: movimento negativo per 3i Group
Londra: in forte denaro 3i Group
Londra: 3i Group in forte discesa
Argomenti trattati
Londra
(216)
Titoli e Indici
3I Group
-4,96%
Altre notizie
Parigi: i venditori si accaniscono su Danone
Londra: si concentrano le vendite su London Stock Exchange Group
New York: i venditori si accaniscono su Western Digital
New York: i venditori si accaniscono su NetApp
New York: i venditori si accaniscono su Western Digital
New York: i venditori si accaniscono su Boston Scientific
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto