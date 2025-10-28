New York: netto calo registrato da Everest Group, Ltd

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per Everest Group, Ltd
, che esibisce una perdita secca dell'8,68% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Everest Group, Ltd
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Everest Group, Ltd
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 304,9 USD con tetto rappresentato dall'area 324,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 295,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)