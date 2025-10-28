Milano 17:35
New York: netto calo registrato da Everest Group, Ltd

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per Everest Group, Ltd, che esibisce una perdita secca dell'8,68% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Everest Group, Ltd, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Everest Group, Ltd suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 304,9 USD con tetto rappresentato dall'area 324,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 295,7.

