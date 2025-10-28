New York: netto calo registrato da Everest Group, Ltd

Everest Group, Ltd

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca dell'8,68% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 304,9 USD con tetto rappresentato dall'area 324,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 295,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)