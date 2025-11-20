Milano
17:35
42.918
+0,62%
Nasdaq
21:03
24.235
-1,65%
Dow Jones
21:03
45.963
-0,38%
Londra
17:35
9.528
+0,21%
Francoforte
17:35
23.279
+0,50%
Giovedì 20 Novembre 2025, ore 21.20
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: netto calo registrato da Uber Technologies
New York: netto calo registrato da Uber Technologies
Migliori e peggiori
,
In breve
20 novembre 2025 - 20.00
Ribasso scomposto per la
piattaforma che mette in contatto viaggiatori e autisti, persone in cerca di cibo e ristoranti
, che esibisce una perdita secca del 6,59% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: seduta molto difficile per Uber Technologies
Uber chiude il 3Q25 in forte crescita, stimato in accelerazione EBITDA rettificato 4Q25
Stellantis, accelera strategia globale dei robotaxi con nuova collaborazione con NVIDIA, Uber e Foxconn
Avvio a tinte rosse per Wall Street, timori per valutazioni elevate del settore tech
Titoli e Indici
Uber Technologies
-6,50%
Altre notizie
New York: netto calo registrato da Micron Technology
New York: netto calo registrato da AutoZone
New York: netto calo registrato da Zoetis
New York: netto calo registrato da Microchip Technology
New York: netto calo registrato da Zimmer Biomet Holdings
New York: netto calo registrato da Super Micro Computer
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto