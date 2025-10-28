New York: seduta euforica per Nvidia

(Teleborsa) - Rialzo per il chipmaker
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,31%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Nvidia
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,37%, rispetto a +3,62% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Lo status tecnico di breve periodo della società di chip
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 202,4 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 194,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 210,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)