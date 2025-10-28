New York: senza freni Nucor

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore statunitense di acciaio
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,46%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Nucor
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Nucor
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 156,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 147,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 166.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)