Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:50
26.020 +0,77%
Dow Jones 20:50
47.697 +0,32%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

New York: senza freni Nucor

Migliori e peggiori
New York: senza freni Nucor
(Teleborsa) - Rialzo per il produttore statunitense di acciaio, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,46%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Nucor rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di Nucor è in rafforzamento con area di resistenza vista a 156,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 147,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 166.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```