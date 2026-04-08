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Londra: senza freni Anglo American

Migliori e peggiori, In breve
Londra: senza freni Anglo American
Protagonista la società mineraria, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 10,50%.
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