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Francoforte: senza freni Lanxess

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: senza freni Lanxess
Brilla la compagnia chimica tedesca, che passa di mano con un aumento del 12,47%.
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