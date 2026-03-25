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Francoforte: senza freni Lanxess
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25 marzo 2026 - 09.50
Brilla la
compagnia chimica tedesca
, che passa di mano con un aumento del 12,47%.
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