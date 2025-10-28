New York: senza freni Qorvo

(Teleborsa) - Ottima performance per l'azienda attiva nello sviluppo di tecnologie per i mercati wireless, cablati e dell'energia
, che scambia in rialzo del 10,97%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Qorvo
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,75%, rispetto a +2,2% dell'indice del basket statunitense
).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 105,5 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 99,73. L'equilibrata forza rialzista di Qorvo
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 111,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)