Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:50
26.020 +0,77%
Dow Jones 20:50
47.697 +0,32%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

New York: senza freni Qorvo

(Teleborsa) - Ottima performance per l'azienda attiva nello sviluppo di tecnologie per i mercati wireless, cablati e dell'energia, che scambia in rialzo del 10,97%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Qorvo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,75%, rispetto a +2,2% dell'indice del basket statunitense).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 105,5 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 99,73. L'equilibrata forza rialzista di Qorvo è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 111,3.

