Milano
17:35
43.129
+0,51%
Nasdaq
20:50
26.020
+0,77%
Dow Jones
20:50
47.697
+0,32%
Londra
17:35
9.697
+0,44%
Francoforte
17:35
24.279
-0,12%
Martedì 28 Ottobre 2025, ore 21.07
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: vendite diffuse su Alexandria Real Estate Equities
New York: vendite diffuse su Alexandria Real Estate Equities
Migliori e peggiori
,
In breve
28 ottobre 2025 - 16.10
Ribasso scomposto per la
società immobiliare che gestisce immobili residenziali e commerciali
, che esibisce una perdita secca del 15,50% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: si concentrano le vendite su Alexandria Real Estate Equities
New York: netto calo registrato da Alexandria Real Estate Equities
New York: si concentrano le vendite su Alexandria Real Estate Equities
Generali Real Estate e Percassi acquistano Oriocenter per 470 milioni di euro
Titoli e Indici
Alexandria Real Estate Equities
-19,11%
Altre notizie
New York: vendite diffuse su AT&T
New York: vendite diffuse su Corteva
New York: vendite diffuse su Gartner
DeA Capital Real Estate lancia il suo primo fondo di credito immobiliare
DeA Capital Real Estate: rimborso parziale di 96 euro per quota Fondo Atlantic 1 e chiusura a fine ottobre
New York: vendite diffuse su Globalfoundries
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto