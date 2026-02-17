Milano
17:35
45.764
+0,76%
Nasdaq
22:00
24.702
-0,13%
Dow Jones
22:00
49.533
+0,07%
Londra
17:35
10.556
+0,79%
Francoforte
17:35
24.998
+0,80%
Martedì 17 Febbraio 2026, ore 23.45
New York: vendite diffuse su Fortinet
Migliori e peggiori
,
In breve
17 febbraio 2026 - 20.00
In forte ribasso il
leader nel settore della sicurezza informatica
, che mostra un -4,45%.
Titoli e Indici
Fortinet
-4,52%
