Milano 17:35
45.202 +2,67%
Nasdaq 20:27
24.968 0,00%
Dow Jones 20:27
47.751 +0,02%
Londra 17:35
10.412 +1,59%
Francoforte 17:35
23.969 +2,39%

New York: vendite diffuse su Centene

Ribasso per l'azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria, che tratta in perdita dell'11,05% sui valori precedenti.
