PALLADIUM del 27/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre
Ribasso composto e controllato per il metallo prezioso, che archivia la sessione in flessione dello 0,95% sui valori precedenti.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1.442,5. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1.388,5. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1.370,5.
