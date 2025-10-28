Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:51
26.024 +0,78%
Dow Jones 20:51
47.696 +0,32%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

PALLADIUM del 27/10/2025

Finanza
PALLADIUM del 27/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre

Ribasso composto e controllato per il metallo prezioso, che archivia la sessione in flessione dello 0,95% sui valori precedenti.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1.442,5. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1.388,5. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1.370,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```