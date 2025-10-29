Milano 17:35
Eurozona: l'EURO STOXX Construction & Materials mostra un andamento leggermente negativo
Il Comparto costruzioni europeo ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 777,91 punti.
