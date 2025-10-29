Milano 15:38
43.181 +0,12%
Nasdaq 15:38
26.159 +0,57%
Dow Jones 15:38
47.927 +0,46%
Londra 15:38
9.747 +0,52%
Francoforte 15:38
24.185 -0,39%

Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Insurance

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Insurance
Perde terreno il comparto assicurativo dell'Area Euro, che retrocede a 504,9 punti, ritracciando dello 0,70%.
Condividi
```