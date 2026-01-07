Milano 13:36
45.610 -0,31%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:37
10.055 -0,67%
Francoforte 13:36
25.024 +0,53%

Piazza Affari: performance negativa per il settore assicurativo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: performance negativa per il settore assicurativo italiano
Si muove in retromarcia l'indice delle società assicurative, che scivola a 39.741,13 punti.
Condividi
```