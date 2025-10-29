Milano 15:40
Francoforte: positiva la giornata per DWS

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per DWS, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,42%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che DWS mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,01%, rispetto a +0,23% del Germany MDAX).


Lo scenario di breve periodo di DWS evidenzia un declino dei corsi verso area 53,87 Euro con prima area di resistenza vista a 55,07. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 53,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
