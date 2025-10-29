Francoforte: positiva la giornata per DWS

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per DWS
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,42%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che DWS
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,01%, rispetto a +0,23% del Germany MDAX
).
Lo scenario di breve periodo di DWS
evidenzia un declino dei corsi verso area 53,87 Euro con prima area di resistenza vista a 55,07. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 53,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)