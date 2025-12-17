DWS cede a AEW polo logistico in provincia di Milano

(Teleborsa) - Il gestore patrimonialeha annunciato, per conto di uno dei suoi fondi gestiti di real estate, la, gestore di investimenti immobiliari.L’immobile, situato a, in una posizione strategica nell’area nord-est della provincia di Milano, a ridosso del casello autostradale di Cavenago, si sviluppa su unaed è dotato di un, rendendolo conforme ai più elevati standard ESG del settore. La struttura, che èad un primario operatore italiano attivo nella logistica e nelle spedizioni internazionali con cui è attivo un contratto di locazione a lungo termine, consente un uso polivalente tra logista e courier di altissima qualità è progettata per garantire l’eccellenza operativa e performance elevate., raggiungendo un accordo durante la fase di costruzione, all’interno della propria strategia di investimento volta a sostenere lo sviluppo di asset logistici moderni in location ad elevata attrattività e funzionalità. La successiva gestione e valorizzazione dell’immobile ha consentito di capitalizzare il potenziale del mercato logistico, sempre più caratterizzato dalla domanda di spazi altamente performanti e perfettamente localizzati da parte di operatori e-commerce, retail e distributivi.