Milano 15:41
43.175 +0,11%
Nasdaq 15:41
26.155 +0,55%
Dow Jones 15:41
47.950 +0,51%
Londra 15:41
9.748 +0,53%
Francoforte 15:41
24.183 -0,39%

GOLD del 28/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Ribasso composto e controllato per il metallo giallo, che archivia la sessione in flessione dell'1,26% sui valori precedenti.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'oro, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3.878,1. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4.064,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3.816,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
