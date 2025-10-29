GOLD del 28/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre
Ribasso composto e controllato per il metallo giallo, che archivia la sessione in flessione dell'1,26% sui valori precedenti.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'oro, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3.878,1. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4.064,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3.816,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)