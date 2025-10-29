Milano 15:43
Londra: scambi in forte rialzo per Next

(Teleborsa) - Rialzo per la società che vende abbigliamento e prodotti per la casa, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,63%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Next rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Next è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 142,9 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 138,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 147,1.

