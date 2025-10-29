Milano 17:35
43.243 +0,26%
Nasdaq 21:00
26.120 +0,41%
Dow Jones 21:03
47.632 -0,16%
Londra 17:35
9.756 +0,61%
Francoforte 17:37
24.124 -0,64%

New York: giornata depressa per Cisco Systems

Migliori e peggiori
New York: giornata depressa per Cisco Systems
(Teleborsa) - Rosso per Cisco, che sta segnando un calo dell'1,82%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend dell'azienda produttrice di apparati di networking rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 72,33 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 70,76. L'equilibrata forza rialzista di Cisco è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 73,89.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```