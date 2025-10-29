Milano 17:35
New York: performance negativa per Boeing

New York: performance negativa per Boeing
(Teleborsa) - Retrocede il colosso dell'aereonautica, con un ribasso del 2,54%.

Lo scenario su base settimanale di Boeing rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Tecnicamente, il gigante aerospaziale statunitense è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 221,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 213,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 229,5.

