Milano 17:35
46.803 -0,04%
Nasdaq 18:38
25.285 +0,07%
Dow Jones 18:38
50.377 +0,48%
Londra 17:35
10.354 -0,31%
Francoforte 17:35
24.988 -0,11%

New York: performance negativa per Amgen
Retrocede la società farmaceutica, con un ribasso del 2,18%.
