New York: scatto rialzista per Jabil

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore di componenti e circuiti elettronici
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,62%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Jabil
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Jabil
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 230,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 215,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 244,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)