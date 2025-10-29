Milano 17:35
New York: scatto rialzista per Jabil

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore di componenti e circuiti elettronici, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,62%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Jabil più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Jabil è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 230,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 215,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 244,7.

