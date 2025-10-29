New York: Western Digital in rally

società che si occupa di archiviazione dei dati

S&P-500

Western Digital

leader nel settore dei dischi rigidi

(Teleborsa) - Effervescente la, che scambia con una performance decisamente positiva del 12,26%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 144,6 USD. Primo supporto visto a 133,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 126,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)