New York: Western Digital in rally

(Teleborsa) - Effervescente la società che si occupa di archiviazione dei dati
, che scambia con una performance decisamente positiva del 12,26%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Western Digital
rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del leader nel settore dei dischi rigidi
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 144,6 USD. Primo supporto visto a 133,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 126,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)