Milano 15:45
43.193 +0,15%
Nasdaq 15:45
26.145 +0,51%
Dow Jones 15:45
47.932 +0,47%
Londra 15:45
9.746 +0,50%
Francoforte 15:45
24.158 -0,50%

PALLADIUM del 28/10/2025

Finanza
PALLADIUM del 28/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Chiusura negativa per il metallo prezioso, con un ribasso dell'1,14%.

Le implicazioni di medio periodo del palladio confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1.437,2 con primo supporto visto a 1.367,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1.343,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
