Milano 17:35
43.243 +0,26%
Nasdaq 21:00
26.120 +0,41%
Dow Jones 21:03
47.632 -0,16%
Londra 17:35
9.756 +0,61%
Francoforte 17:37
24.124 -0,64%

Petrolio a 60,5 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 60,5 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 60,5 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
```