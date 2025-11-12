Milano 12:21
45.004 +1,27%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 12:22
9.886 -0,14%
Francoforte 12:21
24.336 +1,03%

Petrolio a 60,42 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 60,42 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 60,42 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
```