Milano 17:35
43.243 +0,26%
Nasdaq 21:00
26.120 +0,41%
Dow Jones 21:03
47.632 -0,16%
Londra 17:35
9.756 +0,61%
Francoforte 17:37
24.124 -0,64%

Si muove in ribasso Garmin a New York

Migliori e peggiori
Si muove in ribasso Garmin a New York
Scende sul mercato la società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di geoposizionamento satellitare, che soffre con un calo del 12,92%.
