Milano 16:28
46.982 +0,71%
Nasdaq 16:28
25.284 +1,23%
Dow Jones 16:28
49.256 +0,17%
Londra 16:28
10.766 +0,80%
Francoforte 16:28
25.134 +0,59%

Si muove in ribasso CoStar a New York

In forte ribasso il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale, che mostra un -6,28%.
