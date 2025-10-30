Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 29/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre
Sostanzialmente invariata la seduta per l'Eurostoxx 50, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Eurostoxx 50 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5.722. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5.679. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5.765.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)