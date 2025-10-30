Milano 10:02
43.049 -0,45%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 29-ott
47.632 0,00%
Londra 10:02
9.709 -0,49%
Francoforte 10:02
24.166 +0,17%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 29/10/2025

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 29/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre

Sostanzialmente invariata la seduta per l'Eurostoxx 50, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Eurostoxx 50 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5.722. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5.679. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5.765.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
