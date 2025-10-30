Milano 17:35
43.202 -0,09%
Nasdaq 21:00
25.735 -1,47%
Dow Jones 21:01
47.522 -0,23%
Londra 17:35
9.760 +0,04%
Francoforte 17:35
24.119 -0,02%

Borsa: Andamento negativo per il Nasdaq-100, in flessione dell'1,01% alle 19:30

Il Nasdaq-100 tratta a 25.856,65 punti

In breve, Finanza
L'indice dei tecnologici USA scambia con un ribasso dell'1,01% alle 19:30 e passa di mano a 25.856,65 punti.
