Milano 5-gen
45.847 +1,04%
Nasdaq 5-gen
25.401 +0,77%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 5-gen
10.005 +0,54%
Francoforte 5-gen
24.869 +1,34%

Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dell'1,05%

L'indice del listino high-tech USA prende il via a 25.471,79 punti

In breve, Finanza
Balza in avanti il Nasdaq-100, in crescita dell'1,05%, dopo aver esordito a quota 25.471,79.
