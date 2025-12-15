Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 19:59
25.141 -0,22%
Dow Jones 19:59
48.370 -0,18%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,62%

L'indice del listino high-tech USA prende il via a 25.352,87 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,62%
Balza in avanti il Nasdaq-100, in crescita dello 0,62%, dopo aver esordito a quota 25.352,87.
Condividi
```