Milano 17:35
43.202 -0,09%
Nasdaq 18:18
25.881 -0,91%
Dow Jones 18:18
47.759 +0,27%
Londra 17:35
9.760 +0,04%
Francoforte 17:35
24.119 -0,02%

C.H.Robinson, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore di servizi logistici, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 19,04%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di C.H.Robinson evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso C.H.Robinson rispetto all'indice.


La situazione di medio periodo di C.H.Robinson resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 158,7 USD. Supporto visto a quota 149,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 168,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
