C.H.Robinson, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore di servizi logistici
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 19,04%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di C.H.Robinson
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso C.H.Robinson
rispetto all'indice.
La situazione di medio periodo di C.H.Robinson
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 158,7 USD. Supporto visto a quota 149,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 168,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)