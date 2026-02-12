New York: netto calo registrato da C.H.Robinson

(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore di servizi logistici
, che soffre con un calo del 22,52%.
L'andamento di C.H.Robinson
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di C.H.Robinson
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 182,5 USD. Primo supporto visto a 136,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 120,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)