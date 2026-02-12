Milano 17:35
New York: netto calo registrato da C.H.Robinson

(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore di servizi logistici, che soffre con un calo del 22,52%.

L'andamento di C.H.Robinson nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di C.H.Robinson. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 182,5 USD. Primo supporto visto a 136,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 120,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
