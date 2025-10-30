Milano
17:35
43.202
-0,09%
Nasdaq
21:00
25.735
-1,47%
Dow Jones
21:01
47.522
-0,23%
Londra
17:35
9.760
+0,04%
Francoforte
17:35
24.119
-0,02%
Giovedì 30 Ottobre 2025, ore 21.56
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 178,288 yen alle 19:30
Cambi: euro a 178,288 yen alle 19:30
In breve
,
Finanza
30 ottobre 2025 - 19.30
Euro a 178,288 sullo yen alle 19:30.
Titoli e Indici
Eur/Jpy
+0,63%
