Londra: rosso per Unite Group

società attiva nella gestione e nel funzionamento di alloggi per studenti nel Regno Unito

Unite Group

FTSE 100

Unite Group

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento dell'1,91%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 5,615 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 5,735. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 5,575.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)