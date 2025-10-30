Milano 14:32
42.964 -0,64%
Nasdaq 14:32
25.941 -0,68%
Dow Jones 14:32
47.456 -0,37%
Londra 14:32
9.707 -0,50%
Francoforte 14:32
24.100 -0,10%

Londra: rosso per Unite Group

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società attiva nella gestione e nel funzionamento di alloggi per studenti nel Regno Unito, che mostra un decremento dell'1,91%.

L'andamento di Unite Group nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico di Unite Group segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 5,615 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 5,735. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 5,575.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
