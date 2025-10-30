Milano 10:09
43.022 -0,51%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 29-ott
47.632 0,00%
Londra 10:09
9.709 -0,48%
Francoforte 10:09
24.167 +0,18%

Lufthansa, prevale lo scenario rialzista a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Lufthansa, prevale lo scenario rialzista a Francoforte
Effervescente la compagnia aerea tedesca, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,92%.
Condividi
```