Milano 17:35
43.202 -0,09%
Nasdaq 18:20
25.872 -0,95%
Dow Jones 18:20
47.747 +0,24%
Londra 17:35
9.760 +0,04%
Francoforte 17:35
24.119 -0,02%

Natural Gas (Amsterdam) a 31,67 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 31,67 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 31,67 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
```