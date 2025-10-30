Milano 17:35
43.202 -0,09%
Nasdaq 21:00
25.735 -1,47%
Dow Jones 21:01
47.522 -0,23%
Londra 17:35
9.760 +0,04%
Francoforte 17:35
24.119 -0,02%

New York: andamento sostenuto per Cisco Systems

Migliori e peggiori
New York: andamento sostenuto per Cisco Systems
(Teleborsa) - Balza in avanti Cisco, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,05%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'azienda produttrice di apparati di networking evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cisco rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Cisco Systems è in rafforzamento con area di resistenza vista a 73,32 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 71,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 74,84.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```