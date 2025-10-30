New York: andamento sostenuto per Cisco Systems

(Teleborsa) - Balza in avanti Cisco
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,05%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'azienda produttrice di apparati di networking
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cisco
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Cisco Systems
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 73,32 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 71,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 74,84.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)