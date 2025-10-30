Milano 17:35
43.202 -0,09%
Nasdaq 18:21
25.874 -0,94%
Dow Jones 18:21
47.738 +0,22%
Londra 17:35
9.760 +0,04%
Francoforte 17:35
24.119 -0,02%

New York: brillante l'andamento di Goldman Sachs

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti la banca d'affari americana, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,98%.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Goldman Sachs mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,25%, rispetto a +2,62% dell'indice americano).


La tendenza di breve di Goldman Sachs è in rafforzamento con area di resistenza vista a 810,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 783,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 836,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
