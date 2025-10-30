New York: brillante l'andamento di Goldman Sachs

(Teleborsa) - Balza in avanti la banca d'affari americana
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,98%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Goldman Sachs
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,25%, rispetto a +2,62% dell'indice americano
).
La tendenza di breve di Goldman Sachs
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 810,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 783,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 836,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)