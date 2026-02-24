Milano 17:35
46.652 -0,10%
Nasdaq 22:00
24.977 +1,09%
Dow Jones 22:02
49.175 +0,76%
Londra 17:35
10.681 -0,04%
Francoforte 17:35
24.986 -0,02%

New York: andamento sostenuto per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Avanza la banca d'affari americana, che guadagna bene, con una variazione del 2,04%.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Goldman Sachs mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,59%, rispetto a -0,5% dell'indice americano).


Il quadro tecnico di Goldman Sachs segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 891,2 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 920,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 871,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
