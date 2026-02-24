New York: andamento sostenuto per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Avanza la banca d'affari americana
, che guadagna bene, con una variazione del 2,04%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Goldman Sachs
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,59%, rispetto a -0,5% dell'indice americano
).
Il quadro tecnico di Goldman Sachs
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 891,2 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 920,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 871,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)