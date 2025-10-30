New York: ingrana la marcia Globalfoundries

(Teleborsa) - Effervescente Globalfoundries
, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,14%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Globalfoundries
rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Globalfoundries
evidenzia un declino dei corsi verso area 35,02 USD con prima area di resistenza vista a 37,32. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 33,59.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)