Milano 17:35
43.202 -0,09%
Nasdaq 18:22
25.889 -0,88%
Dow Jones 18:22
47.746 +0,24%
Londra 17:35
9.760 +0,04%
Francoforte 17:35
24.119 -0,02%

New York: ingrana la marcia Globalfoundries

Migliori e peggiori
New York: ingrana la marcia Globalfoundries
(Teleborsa) - Effervescente Globalfoundries, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,14%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Globalfoundries rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Globalfoundries evidenzia un declino dei corsi verso area 35,02 USD con prima area di resistenza vista a 37,32. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 33,59.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```