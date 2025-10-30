New York: scatto rialzista per AMETEK

produttore di strumenti elettronici e dispositivi elettromeccanici

(Teleborsa) - Grande giornata per il, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,77%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,33%, rispetto a +2,5% dell').Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 193,7 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 201,9. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 188,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)