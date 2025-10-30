New York: scatto rialzista per AMETEK

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di strumenti elettronici e dispositivi elettromeccanici
, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,77%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che AMETEK
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,33%, rispetto a +2,5% dell'indice del basket statunitense
).
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 193,7 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 201,9. Il peggioramento di AMETEK
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 188,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)