Piazza Affari: andamento negativo per IREN

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sull'utility emiliana, che tratta con una perdita del 2,22%.

La tendenza ad una settimana di IREN è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del distributore di servizi. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, IREN evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 2,671 Euro. Primo supporto a 2,617. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 2,595.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
