Piazza Affari: andamento negativo per IREN

(Teleborsa) - Pressione sull'utility emiliana
, che tratta con una perdita del 2,22%.
La tendenza ad una settimana di IREN
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del distributore di servizi
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, IREN
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 2,671 Euro. Primo supporto a 2,617. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 2,595.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)