Piazza Affari: sell-off per IREN

Piazza Affari: sell-off per IREN
(Teleborsa) - In forte ribasso l'utility emiliana, che mostra un -5,77%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di IREN rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Allo stato attuale lo scenario di breve del distributore di servizi rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2,825 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2,575. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,075.

