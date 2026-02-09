Iren e Statkraft consolidano partnership con secondo PPA decennale per energia eolica

Iren

(Teleborsa) -, società controllata dal Gruppo, e, il più grande produttore di energie rinnovabili d'Europa, hanno firmato un(Power Purchase Agreement) in acquisto per la fornitura di energia elettrica da fonte eolica. L'operazione segue il primo accordo decennale siglato tra le due società nel gennaio 2025. In continuità con l'intesa precedente, relativa alla fonte solare, il nuovo contratto, per un volume complessivo di 400 GWh di energia rinnovabile.L'energia fornita da Statkraft integrerà la produzione interna degli impianti idroelettrici, fotovoltaici ed eolici gestiti dal Gruppo Iren,"L'accordo siglato segna l'evoluzione di un percorso strategico che vede Iren e Statkraft collaborare per una transizione energetica concreta e diversificata - ha dichiarato- L'estensione di questa sinergia alla fonte eolica ci permette di strutturare un portafoglio energetico ancora più resiliente e complementare alla nostra produzione interna. Questa operazione si inserisce perfettamente nella cornice degli obiettivi del Piano Industriale, consolidando il nostro ruolo di operatore leader nella sostenibilità applicata ai territori"."Siamo particolarmente orgogliosi di proseguire la nostra collaborazione con Iren - ha affermato- L'integrazione della fonte eolica segna un importante traguardo per i nostri Corporate PPA, a conferma della nostra leadership nella transizione energetica italiana e nel mercato delle soluzioni a lungo termine, garantendo affidabilità e flessibilità a imprese e territori".