Milano 14:08
43.325 +0,28%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 14:08
9.730 -0,31%
Francoforte 14:08
23.996 -0,51%

Francoforte: scambi al rialzo per Hensoldt

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Hensoldt, che tratta in utile del 2,23% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Hensoldt rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 91,95 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 94,95. Il peggioramento di Hensoldt è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 90,05.

