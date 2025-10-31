Milano 10:16
Francoforte: scambi al rialzo per Kion

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Kion, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,13%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Kion più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Kion è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 59,75 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 58,55. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 60,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
